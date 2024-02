Windows 11 Beta bringt Notification-Erinnerungen für Widgets

Der neue Insider Build für Windows 11 (Version 22635.3212) bringt wieder einmal ein paar Fixes für vereinzelte Probleme mit dem Betriebssystem, dazu gibt es eine Neuerung für die Anzeige von Widgets, wie Microsoft in einem Blogbeitrag verkündet Beim neuen Feature handelt es sich um neue Notification Badges für Widgets. Neu wird, wenn eine Benachrichtigung in einem Widget verpasst wurde, eine kleine Bubble über dem Taskbar-Icon angezeigt. Wie man das von Messengern kennt, zeigt der bunte Kreis die Anzahl der verpassten Benachrichtigungen an. Eine weitere Erinnerung an verpasste Benachrichtigungen findet sich im Widget Board, wo diese neu in der oberen linken Ecke angezeigt werden.Der Rollout für das neue Feature hat grade erst begonnen und sollte zeitnah für alle Beta-Nutzer verfügbar sein. Ein kleiner Bugfix soll derweil dafür sorgen, dass Widget-Icons in der Taskbar nicht mehr verpixelt dargestellt werden. Dazu bringt der neue Beta Build zwei Fixes für die Taskbar: Der erste korrigiert ein Fehlverhalten der Taskbar nach dem Start. Mit dem zweiten Fix wird verhindert, dass die Suchfunktion von alleine schliesst, wenn die Taskbar voll mit App-Icons ist. (win)