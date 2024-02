MWC: Lenovo und Motorola präsentieren Smart Connect

Die am MWC frisch vorgestellte Softwarelösung Smart Connect soll die Konnektivität zwischen PC, Smartphone und Tablet stark vereinfachen. Das Spektrum der Lösung umfasst unterschiedliche Aspekte. So kann die Navigation zwischen PC, Tablet und Telefon über eine einzige Tastatur und Maus mit flüssiger Cursorbewegung und nahtloser Steuerung erfolgen. App-Aktivitäten können mit einer einfachen Wischbewegung geräteübergreifend durchgeführt werden – man kann zum Beispiel ein Video auf dem Tablet genau an dem Punkt weiter abspielen, wo man auf dem PC aufgehört hat.Nachrichten und Notifications werden auf allen Geräten synchronisiert und stehen damit geräteübergreifend zur Verfügung. Auch grosse Dateien lassen sich auf verschiedenen kompatiblen Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen teilen und via Share Hub über verbundene Geräte hinweg freigeben, ohne dass auf jedem Gerät viel Speicherplatz beansprucht wird. Auch die Zwischenablage wird geräteübergreifend: Auf dem Smartphone etwas kopieren und auf dem PC einfügen wird zur Selbstverständlichkeit. Weiter ermöglicht Smart Connect die Nutzung des Smartphones als Webcam.Smart Connect funktioniert allerdings nicht mit jedem Smartphone, Tablet und PC: Die Lösung wird laut den Herstellern in den nächsten Monaten auf Lenovo-PCs ab Windows 10 über den Microsoft Store und für ausgewählte Lenovo-Tablets und Motorola-Geräte über Googles Play Store zu haben sein. Details zur Gerätekompatibilität wollen Lenovo und Motorola bei der Einführung bekanntgeben. (ubi)