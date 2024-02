13,3 Prozent der Schweizer nutzen nie digitale Geräte bei der Arbeit

Das Bundesamt für Statistik BSF hat einen Bericht ("Aufgaben, digitale Geräte und Automatisierungsrisiko am Arbeitsplatz im Jahr 2022") veröffentlicht, der sich unter anderem mit dem Einsatz digitaler Mittel im Berufsalltag von Schweizerinnen und Schweizern befasst. Aus diesem geht hervor, dass noch immer 13,3 Prozent aller hiesigen Arbeitnehmenden in ihrer Arbeitstätigkeit keinerlei digitale Geräte nutzen. 35,6 Prozent hingegen arbeiten die gesamte Arbeitszeit mit digitalen Geräten. Dass die jüngeren Generationen häufiger digitale Hilfsmittel nutzen, ist kaum verwunderlich – die Ausnahme bilden hier die 15- bis 24-Jährigen, was laut der Untersuchung damit zu erklären ist, dass diese in diesem Lebensabschnitt oft noch in der Lehre sind.Knapp die Hälfte der Arbeitnehmer (49,8%) verbringt zumindest einen Teil ihrer Arbeitszeit mit intellektuellen Aufgaben. Und gar 31,4 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung üben keinerlei manuelle Aufgaben in ihrem Berufsleben aus. Dem gegenüber stehen 15,4 Prozent, die mehrheitlich oder ausschliesslich manuellen Aufgaben nachgehen.