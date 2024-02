Flughafen Zürich mit eigener GPT-App

Ich befinde mich am Standort ABC, wie lange benötige ich bis zum Gate A1?

Ist Flug XY123 pünktlich?

Wann landet Flug XY456?

Welches Gate für den Flug nach New York?

An welchem Gepäckband kommt mein Gepäck auf dem Flug von Ibiza?

Vor wenigen Wochen lancierte OpenAI die Möglichkeit, spezialisierte ChatGPT-Applikationen im dafür eingerichteten GPT-Store zu beziehen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Der Flughafen Zürich macht nun davon Gebrauch und bietet für Reisende und andere Dienstleister wie Chauffeure die "Zürich Airport" Applikation auf GPT an. Mit dem Zugang zur Datenbank des Flughafens ist die spezialisierte Chatbot-Anwendung in der Lage, Anfragen zum Flughafen sowie zum aktuellen Flugbetrieb zu beantworten, wie etwa:Die App steht zum kostenlosen Download zur Verfügung, für die Nutzung wird – wie für alle Applikationen aus dem GPT-Store – ein Plus-Abo vorausgesetzt. Der Flughafen Zürich möchte damit das Reisen noch angenehmer gestalten, da die Informationen durch den Chatbot schneller zur Verfügung stehen, als wenn man durch die Website des Flughafens navigieren muss. (dok)