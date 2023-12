ChatGPT kommt ins Trötzlialter

In den letzten Wochen beschwerten sich ChatGPT-User, dass der Dienst bei Nutzung des neuesten OpenAI-Sprachmodells GPT-4 sich oft merkwürdig verhalte, unter anderem im Forum von OpenAI oder auf Reddit . So wurden Nutzer aufgefordert, die angeforderten Antworten doch bitte selbst zu recherchieren und erhielten bloss eine Anleitung, wie dies zu bewerkstelligen sei. Oder die gewünschte Zusammenfassung grösserer Texte oder Datenmengen wurde einfach abgebrochen.Diese Verweigerungshaltung beziehungsweise "Faulheit" von ChatGPT hat OpenAI mittels X-Post inzwischen eingeräumt . Es sei keineswegs Absicht, aber das Verhalten von Sprachmodellen sei halt unvorhersehbar – mit anderen Worten: OpenAI weiss selbst nicht, was eigentlich los ist. Man sei aber daran, das Problem zu beheben. Einige User vermuten jedoch, dass hinter dem Fehlverhalten Limiten stecken, die OpenAI gegen Systemüberlastung und zu hohe Betriebskosten festgelegt hat. (ubi)