OpenAI lanciert ChatGPT-Store

OpenAI hat den ChatGPT-Store für spezialisierte Anwendungen auf Basis von ChatGPT eröffnet, wie OpenAI in einem Blogbeitrag schreibt . Entwickler können damit eigene Chatbots mit der Technologie von ChatGPT entwickeln, welche speziell für eine Aufgabe besonders gut geeignet sind. So finden sich zum Release-Datum beispielsweise Applikationen, welche die perfekte Wanderung planen, Cocktails passend zu jedem Anlass vorschlagen oder das Programmieren beibringen. OpenAI spricht bereits von drei Millionen spezialisierten GPTs. Um eine Applikation zu nutzen, ist ein ChatGPT-Plus-Abo erforderlich.Noch ist für die Entwickler allerdings unklar, wie genau sie mit diesen GPT-Varianten Geld verdienen können. OpenAI spricht von einem Verdienst-Programm, welches im ersten Quartal eingeführt wird, allerdings nur für US-amerikanische Entwickler. Dieses sieht eine Einnahme abhängig vom Nutzungsgrad der eigenen GPT-Form ab. Details dazu veröffentlicht OpenAI später. Um selber Applikationen in den Store hochladen zu können, muss man bei OpenAI als verifizierter Entwickler eingetragen sein. Der Store ist unter chat.openai.com/gpts aufrufbar. (dok)