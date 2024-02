Streaming-Anbieter mit happigen Preisaufschlägen in der Schweiz

Dazn (Sport-Programme): Preiserhöhung seit Marktstart 171%, von 12.90 auf 34.90 Franken

Apple TV Plus: Preiserhöhung seit Marktstart 82%, von 6.00 Franken auf 10.90 Franken

Disney Plus: Preiserhöhung seit Marktstart 81%, von 9.90 auf 17.90 Franken

Swisscom Blue Sport: Preiserhöhung seit Marktstart 67%, von 29.90 auf 49.90 Franken

Amazon Prime Video: Preiserhöhung seit Marktstart 54%, von 5.99 Euro auf 9.99 Franken

Netflix Premium: Preiserhöhung seit Marktstart 39%, von 19.90 auf 24.90 Franken

Sky Sport: Preiserhöhung seit Marktstart 25%, von 19.90 auf 24.90 Franken

Mysports: Preiserhöhung seit Marktstart 20%, von 25.00 auf 29.90 Franken

Anno 2014 startete Netflix als erster Streaming-Anbieter in der Schweiz, mittlerweile sind diverse Player im hiesigen Markt vertreten. Aber nicht nur die Zahl der Anbieter ist gestiegen, auch die Preise der Streaming-Anbieter sind zum Teil kräftig nach oben gegangen, wie eine Auswertung von "Moneyland" zeigt . Untersucht wurde, wie stark die Schweizer Preise seit dem Marktstart angestiegen sind. Die Zahlen sind teils frappant:Ralf Beyeler von "Moneyland" bezeichnet die Preisaufschläge als massiv. In den letzten zehn Jahren betrug die offizielle Teuerung der Schweiz lediglich etwa fünf Prozent. Die Strategie der Streaming-Anbieter sei es, erst mit günstigen Preisen möglichst viele Kunden anzuwerben und anschliessend kräftig an der Preisschraube zu drehen.Zu beachten ist ausserdem, dass viele Streaming-Dienstleister unterschiedliche Abos offerieren. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der maximalen Auflösung sowie der maximalen Anzahl an gleichzeitigen Streams. Bei einigen Anbietern ist im günstigsten Abo sogar die Anzeige von Werbung vorgesehen. (dok)