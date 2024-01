Microsoft überarbeitet Audio- und Videoeinstellungen in Teams

Microsoft hat die Menünavigation in Teams überarbeitet. So soll es laut einem Blog-Eintrag leichter möglich sein, Audio- und Videoeinstellungen auch während eines Meetings anzupassen. Laut Microsoft ist neu nur noch ein Klick notwendig, um die wichtigsten Optionen zu erreichen. Diese sind über den Abwärtspfeil in der Besprechungssymbolleiste neben der Schaltfläche Kamera beziehungsweise Mikrofon zu finden.Zusätzlich können Nutzerinnen und Nutzer auf diese Einstellungen zugreifen, indem sie in der Besprechungssymbolleiste auf die Schaltfläche "Weitere Aktionen" klicken und dann entweder Audioeinstellungen oder Videoeffekte und -einstellungen auswählen. Zuvor musste man sich teils durch mehrere Menüebenen bewegen, um die passende Option zu finden.Die neue Funktion steht vorerst aber nur über die Teams Public Preview oder den Microsoft 365 Targeted Release für Windows und MacOS zur Verfügung. (sta)