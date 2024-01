Microsoft erweitert Teams um virtuelle 3D-Meetings

Vergangenen Herbst hat Microsoft die virtuelle 3D-Plattform Mesh als Public Beta lanciert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Damals hiess es, die dreidimensionale Erweiterung für den Arbeitsplatz, soll dafür sorgen, dass sich virtuelle Meetings wie persönliche Begegnungen anfühlen.Jetzt hat Microsoft die Testphase abgeschlossen und Mesh als allgemein verfügbar erklärt. Wie der Konzern jetzt in einem Blog Post erklärt , steht Mesh per sofort in Teams zur Verfügung, sei es lediglich für soziales Zusammenkommen, eine Brainstorming-Runde oder eine Roundtable-Diskussion. Zum Start steht eine ganze Reihe sogenannter immersiver Räume zur Verfügung. Diese lassen sich den eigenen Bedürfnissen anpassen und mit visuellen Elementen wie Werbeträgern anreichen. Weitere Möglichkeiten werden durch die Nutzung des 3D-Modelierungstools Unity in Kombination mit dem Mesh Toolkit zur Verfügung gestellt.Mesh in Teams steht bei den Microsoft-Plänen Teams Essentials, Microsoft 365 Business Basic, Standard, Premium, E3/E5 sowie Office 365 E1/E3/E5 zur Verfügung. Eine spezielle Version für Metas VR-Headset Quest wurde ebenfalls angekündigt. (rd)