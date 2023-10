Microsofts VR-Plattform Mesh als Public Preview lanciert

Microsoft hat Mesh in einer Public Preview veröffentlicht. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag erklärt , handelt es sich bei Mesh um eine virtuelle 3D-Erweiterung für den Arbeitsplatz, mit der sich virtuelle Meetings und Veranstaltungen wie persönliche Begegnungen anfühlen sollen. Mesh soll in Teams Premium zur Verfügung gestellt werden und das Kollaborationswerkzeug um 3D-Umgebungen und Avatare erweitern. Hinzu kommen Audio-Zonen sowie interaktive Aktivitäten.Für die Erstellung der 3D-Inhalte hat Microsoft das Mesh-Toolkit vorgestellt, das allen Interessierten zum Download angeboten wird. Das Tool unterstützt Design-Anwendungen wie Unity, womit sich Mesh-Umgebungen mit gewohnten Tools erstellen lassen. Für die Generierung von Assets können konventionelle 3D-Modelling-Anwendungen wie Maya, 3DS Max, Cinema 4D oder auch das Open-Source-Tool Blender genutzt werden. Microsoft hat mit dem Mesh 101 Sample eine Beispiel-Projekt sowie ein Tutorial veröffentlicht, das Schritt für Schritt durch den Erstellungsprozess führt. (rd)