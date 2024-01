Icann: .internal soll 192.168.x.x ablösen

Die für Top-Level-Domains zuständige Organisation Icann (kurz für Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) schlägt eine neue TLD namens .internal vor, die allerdings nie im globalen DNS Root geführt werden soll. Dies berichtet "The Register" . Die .internal-Domain soll vielmehr für ausschliesslich unternehmensintern genutzte Domains zum Einsatz kommen und dabei die Rolle des bekannten IPv4-Adressblocks 192.168.x.x übernehmen und wie dieser nicht vom öffentlichen Internet her zugänglich sein.Das Security and Stability Advisory Committee von CANN hat eine solche rein interne TLD schon 2020 ins Feld geführt. Damals hiess es, es gebe mancherorts ein unkoordiniertes Chaos von nur für interne Zwecke genutzten Ad-hoc-TLDs, das sich negativ auf Internet-Nutzer auswirke, weil die DNS-Server ständig mit der Verarbeitung und Ablehnung entsprechender Anfragen beschäftigt seien. Stattdessen sei eine einheitliche TLD für interne Zwecke zu empfehlen.In der Folge ergab eine Konsultation 35 denkbare TLD-Namen, die natürlich nicht einer bestehenden TLD entsprechen durften und nicht mit andern TLDs verwechselbar, aber dennoch leicht zu merken sein und eine Bedeutung haben sollten. Abgelehnt wurde etwa .domain, da dabei nicht zu erkennen sei, dass es um interne Nutzung gehe. Andere Kürzel kamen nicht infrage, weil sie in der einen oder anderen berücksichtigten Sprache keinen Sinn ergeben. Abschliessend stehen nun nur noch zwei Kandidaten zur Wahl: .internal und .private.(ubi)