Seagate bringt 30-Terabyte-Harddisk

Seagate hat eine neue Festplattenserie namens Exos Mozaic 3+ angekündigt, die mit HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording) arbeitet. Neben einem Modell mit 24 TB Kapazität umfasst die Familie ein weiteres Modell mit 30 Terabyte. Hinter der hohen Speicherdichte stehen mehrere Technologien, darunter die laut Seagate kleinsten und empfindlichsten Magnetfeld-Lesesensoren der Welt, genannt "Spintronic-Lesegerät der 7. Generation", ein neuer 12-Nanometer-Controller-SoC, ein "nanophotonischer Laser" und als Magnetmaterial ein "Übergittermedium aus Platinlegierung". Dies alles ermöglicht eine Speicherdichte von 3 TB pro Scheibe.Zunächst will Seagate die neuen Harddisks, die das Unternehmen vollmundig als "ein Meisterwerk aus Wärme, Licht und Bits" bezeichnet, für den Einsatz im Rechenzentrum verkaufen. Später sollen weitere Märkte hinzukommen. Konkrete ist die Rede von Edge-Geräten, NAS-Systemen und Video- und Imaging-Anwendungen sowie laut "Techradar" von freiem Verkauf – eine Mozaic 3+ könnte dereinst also gut und gerne in einem PC landen. Seagate garantiert eine MTBF (Mean Time Between Failures) von 2,5 Millionen Stunden und gibt auf die Mozaic-3+-Familie fünf Jahre Garantie. (ubi)