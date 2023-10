Seagate bringt konventionelle Harddisk mit 24 Terabyte

Speicherspezialist Seagate hat mit der Harddisk-Serie Exos X24 nach eigenen Angaben die konventionelle Festplatte mit der grössten Speicherkapazität auf den Markt gebracht. Die auf Conventional Magnetic Recording basierende Harddisk verfügt über zehn Platter à je 2,4 TB und dreht mit 7200 Umdrehungen pro Minute. Das primär für den Rechencenter-Einsatz konzipierte 3,5-Zoll-Laufwerk ist sowohl mit SATA- als auch mit SAS-Anschluss erhältlich. Neben der Rekordkapazität von 24 TB ist die neue Seagate-Platte auch mit Fassungsvermögen von 12, 16 und 20 TB erhältlich. Laut Datenblatt soll die X24 maximale Transferraten von bis zu 285 MB/s erreichen.Aktuell liefert Seagate die Exos X24 erst an ausgewählte Kunden aus, während man die Distribution dann im Dezember mit der neuen Festplattenfamilie in grösseren Volumen beliefern will. Was die neue Seagate-Disk kosten wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Ab kommenden Jahr will Seagate dann mit der Produktion im HAMR-Verfahren (Heat-Assisted Magnetic Recording) beginnen, die bei Harddisk-Kapazitäten von 30 TB und mehr starten wird. (rd)