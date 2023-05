Seagate-Harddisks produzieren die meisten Fehler

5. Mai 2023 - Wie die Auswertung von rund 237'000 Harddisks im Cloud-Einsatz zeigt, liefern Western-Digital-Modelle die tiefsten Fehlerquoten, während diese bei Seagate-Disks am höchsten sind.

Cloud-Storage-Anbieter Blackblaze hat die jüngste Ausgabe seiner Statistik über Harddisk-Ausfälle veröffentlicht. In der Untersuchung wurden rund 237'000 Festplatten unter die Lupe genommen. Insgesamt fanden sich darunter 30 Modelle der Hersteller HGST Toshiba sowie Western Digital mit Kapazitäten zwischen 4 und 12 Terabyte.Wie die Studienverfasser festhalten, ist die durchschnittliche Fehlerquote im Vergleich zum Vorjahresquartal von 1,22 auf 1,54 Prozent angestiegen. Die grösste Fehlerquote wurde in der aktuellen Untersuchung bei einem 12-TB-Laufwerk von Seagate mit 7,46 Prozent festgestellt und auch die zweithöchste Fehlerquote von 6,23 Prozent fand sich bei einer Harddisk desselben Herstellers. Ebenfalls interessant: Bei acht Modellen der Hersteller Herstellern HGST , Seagate und Toshiba wurde gar kein oder nur ein einziger Fehler festgestellt.Wie die Aufschlüsselung der Fehlerquoten nach Hersteller zeigt, schlägt sich Western Digital mit einer mittleren Rate von 0,31% mit Abstand am besten. Im Mittelfeld liegen derweil die beiden Anbieter HGST und Toshiba mit Fehlerquoten von 1,11 respektive 0,93 Prozent, während Seagate mit einer Quote von 2,28 Prozent das Schlusslicht bildet. Was weiter die Aufschlüsselung der Fehlerquote nach Speicherkapazität anbelangt, finden sich bei 10-TB-Modellen die meisten Fehler, während 16-TB-Platten die besten Resultate liefern. (rd)