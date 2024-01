Apple Watch ohne Blutsauerstoff-Feature, um Importverbot zu umgehen

Apple muss die neusten Versionen seiner Apple Watch aus dem Verkauf nehmen - zumindest in den USA ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Grund dafür ist ein Patentkonflikt mit dem Unternehmen Masimo. Dieses ist auf Medizingeräte rund um die Blutsauerstoffmessung spezialisiert und die US-Handelsbehörde hatte Ende Oktober 2023 entschieden, dass Apple in diesem Bereich die Masimo-Patente verletzt.Jetzt hat Apple offenbar eine Lösung gefunden, um das Problem zu umgehen. Das Unternehmen will anscheinend die Apple Watch Series 9 und Watch Ultra 2 ohne die Blutsauerstoff-Funktion verkaufen, wie sowohl Bloomberg als auch das Techportal "9 to5Mac " berichten.Mark Gurman von Bloomberg berichtet (Paywall), dass die modifizierten Uhren bereits an die Apple-Retail-Stores geliefert wurden, aber die Stores noch angewiesen werden, die modifizierten Uhren nicht zu verkaufen, bis sie eine Nachricht vom Unternehmen erhalten.Zu "9to5Google" sagte Apple , dass Geräte der Series 9 und Ultra 2 mit den Blutsauerstoffmessungen vorerst erhältlich bleiben, während das US-Berufungsgericht eine Aussetzung während der ITC-Berufungsfrist prüft. Bis dahin kann Apple die Smartwatches zwar verkaufen, aber diese Geräten werden keine SpO2-Funktion mehr erhalten. Dies gilt nur für die USA. (cma)