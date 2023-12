Verkaufsstopp für Apple Watch Series 9 und Ultra 2

Apple nimmt die Apple Watch Series 9 sowie die Apple Watch Ultra 2 aus dem Handel – zumindest in den USA. Die beiden Uhren werden ab dem 21. Dezember online aus dem Sortiment verschwinden und ab dem 24. Dezember auch in den physischen Apple Stores nicht länger erhältlich sein. Das hat der Konzern gegenüber " 9to5Mac " erklärt.Hintergrund ist ein Patentkonflikt mit dem Unternehmen Masimo, das spezialisiert ist auf Medizingeräte rund um die Blutsauerstoffmessung. Die US-Handelsbehörde hatte Ende Oktober entschieden, das Apple in dem Bereich Masimo-Patente verletzt und entsprechend einen Einfuhrstopp per 26. Dezember verhängt. Dieser wurde von Apple zwar angefochten, ein entsprechendes Überprüfungsverfahren läuft. Theoretisch könnte US-Präsident Joe Biden bis am 25. Dezember sein Veto gegen den Entscheid der Handelsbehörde einlegen, ansonsten wird ein Richter im Januar entscheiden, ob tatsächlich Patente verletzt wurden. Fällt dieser Entscheid negativ für Apple aus, müssten auch Reseller den Verkauf der Uhren einstellen.Laut einem Bericht (Paywall) von Mark Gurman von "Bloomberg" soll Apple parallel aber daran arbeiten, die fraglichen Patente mittels einer Softwarelösung zu umgehen und so den Verkaufsstopp aufzuheben. Gleichzeitig soll Masimo aber erklärt haben, dass das nicht reiche – auch die Hardware müsste angepasst werden. So könnte Apple die Funktion lediglich via Software deaktivieren, was wiederum wohl bei den Endkunden für mächtig Ärger sorgen dürfte. Es bleibt also spannend.Märkte ausserhalb der USA sollen von den Streitigkeiten (vorerst) nicht betroffen sein. (mw)