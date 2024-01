Auch Notepad bekommt KI-Copilot

Microsoft packt seit einigen Monaten KI-Features in alle möglichen Produkte. Sogar das Urgestein Paint bekam unter Windows 11 KI-Unterstützung und so lässt es sich Microsoft auch nicht nehmen, einer weiteren steinalten Anwendung KI-Funktionen zu verpassen: Notepad.Wie der Twitter-Nutzer PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) herausgefunden hat, gibt es in der neuen Notepad-Testversion (11.2312.17.0) eine Funktion namens Cowriter, die verschiedene KI-Tasks ausführen kann. Dem Screenshot des Fündigen zufolge kann die Notepad-KI demnach Texte länger oder kürzer machen oder diese gar umschreiben. Weiter soll es möglich sein, Tonalität und Format AI-unterstützt abzuändern.PhantomOcean3 zufolge wird (wie in Paint) auch Cowriter für Notepad mit einem Credit-Limit abgeriegelt sein (siehe Screenshot, oben rechts), weitere Credits lassen sich wohl vermutlich dazukaufen. Die Reaktionen auf Twitter sind durchmischt, einige Nutzer zweifeln an, ob das wirklich notwendig gewesen ist. Schliesslich ist Notepad bei den allermeisten Windows-Nutzern wohl nicht als primäres Textbearbeitungsprogramm im Einsatz. (win)