Copilot bekommt eigene Taste auf der Tastatur

Copilot revolutioniert gemäss Microsoft nicht nur die Nutzung von KI, sondern auch die Windows-Tastatur. Wie Microsoft in seinem Blog schreibt , möchte der Tech-Riese seinen Nutzern die Nutzung von Copilot so einfach wie möglich gestalten und daher wird der KI-Assistent eine eigene Copilot-Taste auf dem Keyboard erhalten. Copilot wird so laut Microsoft in die Lage versetzt, wortwörtlich auf Knopfdruck die Arbeit der User zu erleichtern oder das kreative Tief zu durchdringen. Sollte Copilot aufgrund fehlender Internetverbindung nicht verfügbar sein, wird der Druck auf die Copilot-Taste hingegen die Windows-Suche aufrufen.Erste Geräte mit der neuen Taste werden gemäss Microsoft an der kommenden CES vom 9. bis 12. Januar präsentiert und demonstriert. In den Handel kommen besagte Geräte ab Februar, im Laufe des Frühlings folgen schliesslich die neuen Surface-Geräte. Microsoft spricht von der grössten Revolution der Windows-Tastatur seit 30 Jahren, als 1994 die Windows-Taste eingeführt wurde, um auf direkte und einfache Art mit dem Betriebssystem zu interagieren. (dok)