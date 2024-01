Telegram optimiert Anruf-Funktion und erweitert Bot-Plattform

Pünktlich zum Jahresende hat Telegram dem eigenen Messenger ein Update spendiert. Mit diesem überarbeitet der Anbieter vor allem die Anruf-Funktion, liefert neue Animationen und Hintergründe, die sich verändern, wenn es klingelt oder der Anruf aktiv ist beziehungsweise beendet wird. Zudem verspricht Telegram , dass Anrufe künftig weniger Rechenleistung erfordern als zuvor und somit den Akku schonen. Das soll besonders auf älteren Geräten für eine bessere Leistung sorgen.Aber auch an Entwickler hat das Unternehmen im Rahmen eines Updates der Bot-Plattform gedacht. Diese ermöglicht es, Dienste wie Chatbots und Mini-Apps in das Telegram-Ökosystem zu integrieren. Neu können Bots auf Nachrichten reagieren, Reaktionen, Zitate und Links verwalten sowie Antworten an andere Chats und Gruppen senden.Der Anbieter hat aber nicht nur neue Funktionen vorgestellt, sondern auch Verbesserungen umgesetzt. So habe man laut eigenen Angaben Hunderte von Fehlern und Darstellungsprobleme behoben und die Anrufqualität verbessert. Weitere Optimierungen der Verbindung und der Sprachqualität sind für das neue Jahr geplant. (sta)