Ab Juli: Telegram führt Stories ein

27. Juni 2023 - Nun kommt das Feature also doch: In Telegram wird man ab nächsten Monat Stories posten können, unter anderem mit einem variablen Ablaufdatum von bis zu 48 Stunden.

Telegram-Nutzer erhalten schon bald eine vielfach nachgefragte neue Funktion, die in anderen Messaging- und Social-Media-Diensten längst dazu gehört. Ab Anfang Juli nämlich führt Telegram Stories ein. Momentan befinden sie sich noch in der letzten Testphase. Damit soll eine neue Ära von Telegram eingeläutet werden, in der es noch lustiger und sozialer wird, als es derzeit ist, meint CEO Pavel Durov in einem Post , in dem er das neue Feature anpreist.Durov schreibt weiter, dass man ursprünglich dagegen war, Stories einzuführen, weil sie bereits überall zu finden sind. Nun hat man aber offenbar einen Weg gefunden, der allen passt und selbst Skeptiker überzeugt haben soll.