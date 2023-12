Apple will keinen iMessage-Klon für Android

iMessage-taugliche Apps für Android haben generell einen schweren Stand und arbeiten mit unsicheren Methoden. So musste der Smartphone-Hersteller Nothing seine auf Sunbird basierende Chat-App kurz nach dem Release wieder aus dem Play Store nehmen, weil sie die Nachrichen im Klartext übermittelte ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Apple seinerseits hat offensichtlich keine Lust, eine eigene iMessage-App für Android anzubieten, sondern geht gewissermassen den umgekehrten Weg: Ab 2024 will Apple neben iMessage auch den von Google entwickelten Messaging-Standard RCS unterstützen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (ubi)