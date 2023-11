Nothing zieht iMessage-kompatible Chat-App zurück

Der trendige Smartphone-Hersteller Nothing wollte Android-Usern mit einer Chat-App, die sowohl das RCS-Protokoll als auch Apples iMessage unterstützt, einen Gefallen erweisen und hat im Play Store eine Betaversion seiner Sunbird-basierten App Nothing Chats veröffentlicht. Wie "Engadget" nun berichtet , hat Nothing die App aus Privacy-Gründen wieder aus dem Store entfernt – nachdem zunehmend Kritik aufkam, die App sei keine Option für sicheres Messaging.In verschiedenen Antworten zum X-Post , mit dem Nothing das vorläufige Aus für seine Chat-App bekanntgab, wird darauf hingewiesen, dass die App sämtliche Nachrichten inklusive Bilder und Videos im Klartext beziehungsweise unverschlüsselt speichere. Nothing Chats sei hinsichtlich Privatsphäre ein Albtraum. Das Fehlen von End-to-End-Verschlüsselung sei kein Bug, sondern ein gigantisches Privacy-Problem. Die App sei extrem unsicher. Und Nothing hätte die App in diesem Zustand gar nicht erst publizieren sollen. Der Grund für die Misere ist offenbar, dass die genutzte Sunbird-Plattform statt mit HTTPS bloss mit HTTP arbeitet. (ubi)