Nothing Phone (2) kommt im Juli 2023

(Quelle: Nothing)

30. Mai 2023 - In einem Interview sowie auf Twitter hat Carl Pei, CEO von Nothing Tech, Details zum kommenden Nothing Phone (2) verkündet und die Marktverfügbarkeit auf Juli 2023 terminiert.

Das neue Smartphone-Modell von Nothing Tech kommt gemäss einem Interview von "Forbes"-Journalist David Phelan mit dem Firmengründer Carl Pei im Juli 2023 auf den Markt – und diesmal weltweit, also nicht wie beim ersten Modell überall ausser in den USA. Auf der Schweizer Nothing-Website kann man sich denn auch schon für den entsprechenden Newsletter eintragen.