Nothing Phone (2) für die zweite Jahreshälfte angekündigt

(Quelle: Nothing)

31. Januar 2023 - Nachdem Nothing im letzten Jahr das Phone (1) lanciert hat, kündigt CEO Carl Pei in einem Interview nun das Nothing Phone (2) an. Dieses soll im Premium-Segment positioniert sein.

Letztes Jahr hat Nothing sein erstes Smartphone lanciert, das Phone (1), und dabei nicht nur einen gehörigen Hype verursacht, sondern auch ein gutes Telefon zu einem fairen Preis gebaut – wie nicht nur "Swiss IT Magazine" im Test festgestellt hat . Nun hat Nothing-CEO Carl Pei, seines Zeichens Mitgründer von Oneplus, in einem Interview mit der Plattform "Inverse" das Nothing Phone (2) angekündigt.Das Nothing Phone (2) soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt kommen und eher im Premium-Segment angesiedelt sein als das aktuelle Mid-range-Gerät Nothing Phone (1), das vor allem mit seinen leuchtenden LEDs auf der Rückseite (siehe Bild) auffällt. Der Fokus bei der Entwicklung des Nachfolgers liege auf der Software-Thematik, so Pei. Inzwischen würden gegen 100 Leute bei Nothing sich um die Entwicklung des Android-basierten Nothing OS kümmern. Ansonsten ist Pei zurückhaltend mit Details zum Phone (2). Man darf wohl aber davon ausgehen, dass die Glyphen genannten LEDs an der Rückseite erneut zu finden sein werden, und das diese allenfalls auch über ein API von Drittentwicklern angesteuert werden können. Was Carl Pei zudem verraten hat ist, dass das Nothing Phone (2) im Gegensatz zum Phone (1) auch in den USA erhältlich sein wird. Inzwischen habe man die Kapazitäten, um einen US-Vertrieb aufzubauen. (mw)