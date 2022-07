Nothing Phone 1 kommt am 21. Juli in den Verkauf

13. Juli 2022 - Nach In-Ear-Kopfhörern nun ein Smartphone: Nothing hat das Phone 1 vorgestellt, dass sich vom Einheitsbrei heutiger Smartphones abhebt. Es kommt am 21. Juli ab 449 Franken in den Verkauf, auch in der Schweiz.





Auffallend ist das Phone 1 in erster Linie aufgrund seiner Rückseite, bei der Nothing erneut auf Transparenz setzt, sowie den darunterliegenden LED-Streifen – genannt Glyph Interface. Diese können für Benachrichtigungen verwendet werden, wobei es beispielsweise möglich sein soll, einem bestimmten Kontakt ein bestimmtes Lichtmuster zuzuordnen. Man kann das Licht aber auch mit dem Klingelton synchronisieren, oder sich den Ladestatus des Akkus darüber anzeigen lassen und einiges mehr. Nothing, die Firma um Oneplus-Co-Gründer Carl Pei, hat nach seinen viel gehypten transparenten In-Ear-Kopfhörern sein zweites Produkt vorgestellt – das Phone 1. Auch um dieses Gerät wurde bereits im Vorfeld viel Wind gemacht, und das – so scheint es – zu Recht: Das Nothing Phone 1 hebt sich nämlich löblich vom Einheitsbrei heutiger Android-Smartphones ab, ist preislich spannend positioniert und soll auch im Alltag nicht enttäuschen – zumindest berichten dies erste Hands-on-Tester.Auffallend ist das Phone 1 in erster Linie aufgrund seiner Rückseite, bei der Nothing erneut auf Transparenz setzt, sowie den darunterliegenden LED-Streifen – genannt Glyph Interface. Diese können für Benachrichtigungen verwendet werden, wobei es beispielsweise möglich sein soll, einem bestimmten Kontakt ein bestimmtes Lichtmuster zuzuordnen. Man kann das Licht aber auch mit dem Klingelton synchronisieren, oder sich den Ladestatus des Akkus darüber anzeigen lassen und einiges mehr.

