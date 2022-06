Erstes Bild des Nothing Phone 1 - Vorstellung am 12. Juli

(Quelle: Nothing)

16. Juni 2022 - In knapp einem Monat wird das Nothing Phone 1 vorgestellt. Auf Twitter wurde nun bereits ein erstes Bild des Smartphones veröffentlicht, das ein wenig wie ein iPhone 12 mit transparentem Rücken ausschaut.

Im März sind Gerüchte aufgetaucht , wonach Nothing , das gehypte Tech-Unternehmen von Oneplus-Co-Gründer Carl Pei, ein weiteres Produkt nach dem In-Ear-Kopfhörer Nothing Ear 1 vorstellen wird – ein Smartphone. Diese Gerüchte bewahrheiten sich nun. Auf Twitter hat Nothing ein Bild veröffentlich, auf dem das Nothing Phone 1 zu sehen ist – zusammen mit der Ankündigung, dass das Smartphone am 12. Juli vorgestellt werden soll."The Verge" beschreibt das Design des Nothing Phone 1 treffend als einen Mix aus der Rückseite des iPhone X mit seinem Dual-Kamera-Element sowie den flachen Kanten des iPhone 12 – mit dem Unterschied, dass Nothing wie bereits bei seinen Kopfhörern eine transparente Hülle verbaut. Ansonsten gibt es kaum Details zum Telefon – "The Verge" will aber erfahren haben, dass im Innern ein Qualcomm Snapdragon Chipset aus dem Midrange-Bereich verbaut wird und dass ein Nothing OS auf Basis von Android zum Einsatz kommen soll, das einige Design-Schmankerl bereithalten soll. Mehr wird man am 12. Juli wissen. (mw)