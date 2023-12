Google Drive-Update bringt verloren geglaubte Daten zurück

Eine wachsende Zahl an Nutzern hatte sich in den vergangenen Wochen über einen mysteriösen Datenschwund bei Google Drive beschwert. So waren nach Mai 2023 hochgeladene Dateien im Cloud-Speicher nicht mehr auffindbar ("Swiss IT Magazine" www.itmagazine.ch/artikel/81063/Mysterioeser_Datenschwund_auf_Google_Drive.html" target="_blank" rel="noopener">berichtete). Grund für den Fehler sind laut Google Synchronisationsprobleme der entsprechenden Destktop-App von Google Drive. "Wir haben das Problem bei einer kleinen Gruppe von Drive-for-Desktop-Benutzern mit Version 84 identifiziert, das nur lokale Dateianderungen betrifft, die noch nicht mit Drive synchronisiert wurden", schrieb Google bereits Ende November. "Dieses Problem wirkte sich nicht auf Datei-Änderungen aus, die bereits synchronisiert und in der mobilen Drive-App oder in der Drive-Benutzeroberfläche im Web sichtbar waren."Mittlerweile stellt das Unternehmen eine passende Lösung für das Problem bereit. Diese kommt in Form eines Updates für die Desktop-App auf Version 85.0.13.0. Zudem erklärt Google auf einer Support-Seite , wie sich die verloren geglaubten Daten über die Backup-Funktion wieder herstellen lassen. Im Anschluss an die Wiederherstellung sollen die Daten auf dem Desktop in einem neuen Ordner namens Google Drive Recovery erscheinen.