Google Chat bekommt neue Navigationsleiste

Google hat seine Messaging-App Google Chat überarbeitet und mit einer Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand ausgestattet. Diese soll ein deutlich schnelleres Auffinden der wichtigsten Bereiche ermöglichen, wie die Macher in einem Blog-Beitrag erläutern.Die neue Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand soll es auf iOS- und Android-Geräten erlauben, schnell auf folgende Bereiche zuzugreifen: Die Startseite mit einem Überblick über alle Konversationen, inklusive einem Filter für ungelesene Nachrichten, eine kompakte Liste aller Direktnachrichten und Gruppen-Nachrichten inklusive den angehefteten Konversationen, eine Liste der Bereiche sowie eine Liste von Nachrichten, in denen man erwähnt wurde.Der Rollout der Neuerungen hat in diesen Tagen begonnen und kann noch rund zwei Wochen andauern, bis alle Anwender davon profitieren können. (rd)