Whatsapp-Backups belasten künftig Speichervolumen des Google-Kontos

Google hat eine weitreichende Änderung am Backup-Prozess für Whatsapp unter Android angekündigt. Wer die Sicherheitsfunktion künftig nutzen will, belastet damit das verfügbare Cloud-Speichervolumen seines Google-Kontos. Das Unternehmen veröffentlichte eine entsprechende "Vorwarnung" in seinem Support-Bereich . Bisher wurde das Backup, das einmal täglich zur Verfügung steht, unter Android noch nicht angerechnet – anders als bei Whatsapp für iOS und iCloud.Standardmässig will Google allen Nutzern der Backup-Funktion 15 GB Cloud-Speicher zur Verfügung stellen. Das sei laut eigenen Angaben dreimal mehr als die meisten mobilen Plattformen anbieten. Einen Haken gibt es jedoch: Auch andere Google-Dienste wie Gmail, Fotos und Drive nutzen dieses verfügbare Volumen. Der Platz kann also schnell knapp werden, immerhin sind Backup-Grössen von einem GB und mehr nicht unüblich.