Neue Sprachchat-Funktion für grosse Whatsapp-Gruppen

Whatsapp führt eine neue Funktion für grosse Whatsapp-Gruppen ein. Whatsapp Sprachchats sind eine Möglichkeit, Gruppenanrufe innerhalb einer Gruppe durchzuführen, ohne dass bei allen Gruppenmitgliedern das Telefon klingelt, wie der Messenger in seinen FAQs ausführt . User, die im Moment online sind, können den Sprachchat direkt in der Gruppen-Unterhaltung starten, um miteinander zu telefonieren, während alle, die nicht online sind, lediglich eine Push-Benachrichtigung erhalten, das Telefon jedoch nicht klingelt. Ein späterer Einstieg in den Sprachchat ist jederzeit möglich. User, die sich in einem Sprachchat befinden, sind weiterhin in der Lage, Nachrichten in die Gruppe zu schreiben.Sprachchats werden in den kommenden Wochen von Whatsapp weltweit ausgerollt, sind aber nur für Gruppengrössen zwischen 33 und 128 Mitgliedern möglich. Die Sprachchats sind mit einer End-to-End-Verschlüsselung geschützt. Mehrere Sprachchats pro Gruppe sind jedoch nicht möglich. (dok)