Big Tech ignoriert EU-Regulierungen teilweise dreist

Schlecht steht es derweil ums Thema Dark Patterns – also die irreleitende Gestaltung der Benutzeroberfläche, um die Nutzer zu Entscheidungen zu bewegen, die gegen deren eigenen Interessen gehen. Hier schneiden alle vier untersuchten Anbieter (Amazon, Booking, Google Shopping und Youtube) schlecht ab. Laut dem VZBV könnten Nutzer so "getäuscht, manipuliert oder anderweitig an einer freien Entscheidung gehindert werden". Youtube etwa fordert wiederholt die Einwilligung zur Aktivierung des Wiedergabeverlaufs ein, auch wenn dieser bei der Kontoerstellung bereits abgelehnt wurde.Beim Thema Werbung kennzeichnen zwar alle Plattformen ausser Snapchat ihre Inhalte angemessen, doch bei der Transparenz von Werbezielgruppen scheiterten alle überprüften Plattformen. "Warum Nutzer bestimmte Werbeanzeigen sehen, ist in Folge der beschriebenen offenen Formulierungen bei allen geprüften VLOPs (Very Large Online Platforms) unklar", so der Bundesverband.Der ganze Bericht ist an dieser Stelle einsehbar. (win)