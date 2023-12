Galaxy Tab A9 und A9+ ab sofort in der Schweiz erhältlich

Ab sofort sind die neuesten, preisgünstigen Android-Tablet-Modelle A9 und A9+ von Samsung im Schweizer Handel erhältlich. Das Galaxy Tab A9 ist mit einem 9-Zoll-TFT-Display ausgestattet, das 9+ bietet 11 Zoll sowie eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz, laut Samsung ideal für verzögerungsfreies Spielen und Scrollen und "sich in Kinoerlebnissen verlieren". Letzteres wohl auch dank der Quad-Lautsprecher und Dolby Atmos. Dazu kommt beim A9+ ein integriertes 5G-Modem für störungsfreies Streaming. Darüber hinaus unterstützt das A9+ die Dex-Technologie von Samsung für "Multitasking auf PC-Niveau" sowie eine geteilte Bildschirmansicht für bis zu drei Apps.Das A9 wartet dagegen mit Dual-Lautsprechern und LTE-Konnektivität auf und erlaubt Multitasking mit maximal zwei Apps. Angetrieben wird es von einem Octacore-Prozessor mit maximal 2,2 GHz Taktfrequenz, dazu kommen 8 GB RAM und 128 GB-Flash-Speicher, per MicroSD-Karte erweiterbar um bis zu 1 TB. Die Frontkamera löst mit 2 MP auf, die rückseitige Kamera mit 8 MP. Beim A9+ sind die Angaben zu Prozessor und Speicher vergleichbar, die Frontkamera bietet beim Plus-Modell jedoch eine Auflösung von 5 MP.Die neuen Tablets sind in den drei Farben Graphite, Silver und Navy zu haben. Das Galaxy Tab A9 kostet ab 169 Franken, das A9+ ist ab 229 Franken erhältlich. (ubi)