Samsung präsentiert Gaming-Monitor mit 57 Zoll

(Quelle: Samsung)

23. August 2023 - Der Odyssey Neo G9 57" von Samsung ist der erste Dual-UHD-Monitor und bietet auf einem grossen Bildschirm die Auflösung von zwei 32-Zoll-UHD-Monitoren.

An der weltweit grössten Messe für Computer- und Videospiele Gamescom in Köln zeigt Samsung einen Monitor der Sonderklasse: Der Odyssey Neo G9 57" ist der weltweit erste Dual-UHD-Monitor im Curved-Design mit einer Krümmung von 1000R – das enspricht laut Samsung zwei 32-Zoll-UHD-Monitoren und bietet ein besonders immersives Sichtfeld. Der Monitor ist in Mini-LED-Technik gehalten und soll eine bessere Unterscheidung zwischen hellen und dunklen Bereichen des Bildschirms mit scharfem Kontrast und weniger Blooming ermöglichen.