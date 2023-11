Angebot ausgeschöpft: Quicklines Black-Friday-Angebot erlebt den eigentlichen Black Friday nicht

Dass aus dem eigentlichen Black Friday, dem einen, ultimativen Schnäppchentag, inzwischen oftmals (vermeintliche) Schnäppchen-Wochen geworden sind, dürften die meisten Konsumenten spätestens dieses Jahr bemerkt haben. Die wirklich spannenden Black-Friday-Angebote suchte man am eigentlichen Black Friday vom 24. November 2023 vergebens. Ein Angebot aber sorgte in der Woche vom Black Friday durchaus für Aufsehen. Quickline nämlich hatte eine Aktion gestartet, in deren Rahmen bei allen Handy-Abos die Grundgebühren erlassen werden. Je nach Abo sprechen wir hier von zwischen 10 und 70 Franken monatlich oder zwischen 240 und 1680 Franken insgesamt. Damit lag Quickline auch im Black-Friday-Angebots-Vergleich von Dschungelkompass ganz vorne ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Allerdings: Am eigentlichen Black Friday war das Angebot auch schon wieder von der Website von Quickline verschwunden. Wie der Provider auf Anfrage erklärt, sei das Angebot von Anfang an limitiert gewesen und war am 22. November um 17 Uhr ausgeschöpft. Man habe mit dem Erfolg gerechnet und die Bestellzahlen fast im Stundentakt beobachtet, so Quickline-Sprecherin Iva Krüttli. Darum habe man von Anfang auch die Limitation gesetzt.