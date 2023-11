Sunrise Smart Upgrade jetzt auch für Samsung-Smartphones

Im August dieses Jahres hat Sunrise die neue Option Flex Upgrade lanciert ("Swiss IT Magazine" berichtete ), die in Kombination mit dem ein Jahr zuvor eingeführten Angebot Smart Upgrade den Kauf und beliebigen Austausch eines Smartphones oder Tablets zu Kosten ermöglicht, die nicht höher als die sonst üblichen monatlichen Raten sein sollen.Zunächst zielte Sunrise mit Smart Upgrade auf iPhones. Ab sofort sind auch Samsung-Smartphones mit dem Device-as-a-Service-Plan erhältlich, namentlich die neuesten Galaxy-S- und -Z-Modelle. Zusätzlich erhalten Smart-Upgrade-Kunden mit der Option Buyback die Möglichkeit, ihr altes Gerät an Sunrise zurückzuverkaufen. Wer zum Beispiel sein Galaxy S22 256 GB mit Sunrise Buyback zurückgibt, erhält dafür bei gutem Zustand des Geräts einen Buyback-Wert von bis zu 238 Franken, der sich auf den durch Smart Upgrade ohnehin schon um 25 Prozent reduzierten Kaufpreis etwa eines Galaxy S23 anrechnen lässt.Christoph Richartz, Chief Consumer Officer Main Brand von Sunrise merkt dazu an: "Apple iPhone und Samsung-Smartphones sind die beliebtesten Handys der Schweiz. Dank der Partnerschaft mit Samsung kommen jetzt auch Samsung-Fans in den Genuss unseres einzigartigen Device-as-a-Service-Pakets. Dadurch positionieren wir uns für rund 9 von 10 Smartphone-Kunden als Referenzanbieter. So viel Premium Service in einem Paket gibt es mit den neuesten Handys sonst nirgends." (ubi)