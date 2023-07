Sunrise weitet Geräterückkauf auf alle Verkaufskanäle aus

19. Juli 2023 - Sunrise Buyback – das Geräterückkaufprogramm des Telcos – ist ab sofort über alle Verkaufskanäle hinweg verfügbar. Die Geräte werden entweder aufgefrischt oder fachgerecht rezykliert.

Sunrise gibt den Start des Rückgabeprogramms Sunrise Buyback über alle Kanäle hin bekannt. Im Rahmen dessen können Sunrise-Kunden ihre gebrauchten Smartphones, Tablet und Smartwatches an Sunrise verkaufen. Die Geräte werden hinter den Kulissen dann zur Wiederverwertung aufbereitet. Bisher war Buyback nur in Sunrise-Filialen möglich, neu können alte Geräte im Rahmen des Gerätekaufs, auch im Telesales oder über den Online-Shop, zurückgegeben werden. Der Versand von Geräten, die über die neuen Kanäle rückgekauft werden, ist für die Kundschaft kostenlos.Die Einschätzung des Gerätezustandes übernehmen die Kunden im Tele- oder Online-Verkauf selbst, Sunrise stellt auf seiner Homepage einen entsprechenden Rechner bereit . Der Preis, den Sunrise zahlt, hängt dann vom Zustand und natürlich auch vom angebotenen Modell ab. Die Bezahlung erfolgt entweder beim Gerätekauf als Rabatt auf das neue Modell oder über eine Reduktion der nächsten Sunrise-Rechnung an den Kunden. Damit ist der Verkauf des Gerätes auch nicht an den Kauf eines neuen Gerätes gebunden.