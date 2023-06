Sunrise lanciert neue Prepaid-Angebote

(Quelle: Sunrise)

23. Juni 2023 - Sunrise hat das Prepaid-Portfolio überarbeitet und bietet unter anderem mit dem Paket Unlimited 365 Days XL für einen Franken pro Tag unlimitierte Anrufe und Datengeschwindigkeiten bis 300 Mbps.

Telekommunikationsanbieter Sunrise will seine Prepaid-Angebote flexibler gestalten und hat zu diesem Zweck neu Pakete geschnürt und alle Prepaid-Tarife ohne Aufpreis mit 5G-Speed ausgestattet. Neu im Angebot ist mit Unlimited 365 days ein skalierbares Paket, das ohne Mindestlaufzeit oder Vertragsbindung erhältlich und im Jahr zwischen 65 und 365 Franken kostet.Die günstigste S-Variante mit jährliche 65 Franken ist für GPS-Tracker oder SOS-Alarmgeräte konzipiert. Anrufe und SMS kosten hier gemäss dem gewählten Prepaid-Tarif und die Geschwindigkeit hält sich mit 192 kbps (Down) und 128 kbps (Up) im Rahmen. Ein wenige schneller ist die M-Variante, die mit 120 Franken jährlich zu Buche schlägt und mit 1 Mbps respektive 0,5 Mbps (Down/Up) aufwartet. SMS sind hier gratis, während Anrufe ebenfalls gemäss Prepaid-Tarif verrechnet werden. Die für Smartphones und Tablets konzipierte L-Version bietet mit 10 Mbps/1 Mbps für jährlich 200 Franken bereits ordentliche Geschwindigkeit, wobei hier zusätzlich unlimitiert ins Sunrise-Netz telefoniert werden kann. Unlimitierte Anrufe, SMS sowie Datengeschwindigkeiten von 300 beziehungsweise 150 Mbps bietet derweil Unlimited 365 days XL, wofür 365 Franken im Jahr oder eben ein Franken pro Tag fällig werden.Daneben hat Sunrise auf die Sommerferien mit Europa 7 days und 30 days zwei entsprechende Pakete für die Schweiz und die meisten Länder Europas geschnürt mit unlimitiertem Datenvolumen. Die 7-Tage-Variante kostet 50, jene für 30 Tage 55 Franken. (rd)