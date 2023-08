Sunrise bringt Device-as-a-Service für Smartphones und Tablets

(Quelle: Sunrise)

21. August 2023 - Mit der neuen Option Flex Upgrade können Sunrise-Kunden mit Geräteplan ihr Smartphone oder Tablet ohne Zusatzkosten beliebig oft gegen ein neues eintauschen und günstig reparieren lassen.

Es sei Geschichte, ein Smartphone oder Tablet für teures Geld zu kaufen, Reparaturen oder Kosten bei Diebstahl zu bezahlen und sich um den Weiterverkauf ausgedienter Geräte zu kümmern. So argumentiert Sunrise für sein neues Angebot Flex Upgrade, das sich stark an ein Device-as-a-Service-Modell anlehnt: Kunden, die ein neues Abo inklusive Gerät abschliessen (Sunrise spricht hierbei von einem Geräteplan) und dieses mit der Flex-Upgrade-Option ergänzen, können ihr Smartphone oder Tablet so oft und wann immer sie möchten gegen ein neues Gerät austauschen.Wer es hingegen möglichst lange nutzen möchte, kann das Gerät im Schadenfall reparieren lassen. Bei Beschädigung oder Diebstahl ist das Gerät versichert, wobei laut Sunrise mit "moderaten Selbstbehalten" zu rechnen ist. Die Geräte können im Sinn einer nachhaltigen Lebensdauer beliebig oft repariert werden. Eingetauschte Geräte werden aufbereitet und weiterverkauft oder rezykliert. So will Sunrise etwas zur Kreislaufwirtschaft beitragen.