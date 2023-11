OpenAI nimmt vorläufig keine ChatGPT-Plus-Abos mehr an

ChatGPT läuft offenbar am Limit. OpenAI-Firmenchef Sam Altman hat auf X gepostet , dass bis auf Weiteres keine neuen ChatGPT-Plus-Abos mehr verkauft werden. Er begründet die Entscheidung damit, allen zahlenden Kunden einen zuverlässigen Service anbieten zu wollen. OpenAI hat am 8. November den ersten Devday abgehalten. Dieser hat zu so einer hohen Anzahl neuer User geführt, dass das Unternehmen sich nun gezwungen sieht, den Zugang vorerst zu limitieren. Wie lange dieser Zustand anhalten soll, hat Altman nicht kommuniziert. Wer trotzdem an einem Abo interessiert sei, könne sich per E-Mail auf eine Warteliste setzen lassen.Das ChatGPT-Plus-Abo kostet monatlich 20 Dollar und bietet den Kunden eine schnellere Abwicklung der Anfragen sowie exklusiven Zugang zu GPT-4. Der kostenlose Zugang zu ChatGPT wird nicht grundsätzlich eingeschränkt, jedoch kann es sein, dass der Dienst bei hoher Auslastung temporär nicht zur Verfügung steht. (dok)