Generative KI-Suche von Google expandiert

Mitte des Jahres hatte Google in den USA die Beta-Version der KI-generierten Suchfunktion lanciert. Mit dieser stellt Google auch für komplexere Fragen eine passende Antwort basierend auf entsprechenden Suchergebnissen bereit ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Diese erweiterten Suchfunktionen stellt Google nun in über 120 Ländern zur Verfügung, wie der Suchriese schreibt . Darüber hinaus unterstützt die KI-Suche nebst Englisch nun auch Spanisch, Indonesisch, Koreanisch und Portugiesisch als Sprachen. In Europa ist die KI-basierte Suchfunktion jedoch nach wie vor nicht verfügbar.Nebst der Ausweitung der Verfügbarkeit hält auch ein neues Feature Einzug: Google ermöglicht es neu, Folgefragen zu stellen. Auf das Suchresultat der Frage "Wie gewöhnt man Katzen an die Leine?" kann man beispielsweise mit der Folgefrage "Und wie transportiert man sie in Rucksäcken?" themenbasiert mehr Informationen einholen. Dies funktioniert bis auf weiteres aber nur in den USA und nur in Englisch.Zu guter Letzt erweitert Google die Funktionalität seines Übersetzers, allerdings auch diesbezüglich nur in den USA und nur für Übersetzungen von Englisch nach Spanisch. Möchte man einen Text übersetzen, dessen englische Wörter mehrdeutig sind, so werden diese Wörter markiert und man kann in einem Dropdown die jeweilige Bedeutung des Wortes für eine akkuratere Übersetzung auswählen. Google schreibt, die Ausweitung dieser Funktion für zusätzliche Sprachen sei in Planung. (dok)