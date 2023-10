Google: Werbung in der KI-Suche

Google investiert, wie der Rest der Big-Tech-Welt, derzeit massiv in KI-Produkte. Doch, wie die aktuellen Geschäftszahlen des Mutterhauses zeigen (unser Schwestermagazin "Swiss IT Reseller" berichtete ) macht das Unternehmen nach wie vor am meisten Geld mit Werbung – alleine das Geschäft mit Ads in der Websuche setzte im dritten Quartal rund 44 Milliarden US-Dollar um. Damit ist es auch klar, dass die Werbebemühungen sich immer mehr in die KI-Welt verschieben.Die durch KI unterstützte neue Websuche namens Search Generative Experience (SGE) soll laut CEO Sundar Pichai daher ebenfalls mit Werbung ausgestattet sein, er will das Vorhaben nun offenbar vorantreiben. Man wolle sicherstellen, dass die Werbeprodukte den Übergang in die AI-Suche gut gehen und "einen Wert für das Ökosystem schaffen", wie Pichai im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen sagte. So sollen im Kontext der Unterhaltung mit dem Such-Chatbot entsprechende Angebote eingeblendet werden. Einen ersten Eindruck davon gab Google bereits im Mai 2023 im Rahmen der Werbe-Messe Google Marketing Live 2023 (siehe Bilder unten), wie "the Verge" berichtet