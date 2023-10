Bilder in geteilten Bard-Chats werden gespeichert

Google hat zwei Neuerungen für seinen KI-Chatbot Bard ausgerollt. Zum einen ist es neu möglich, Konversationen inklusive Bild-Uploads zu teilen, zum anderen gibt es Verbesserungen in der Interaktion mit E-Mails aus Google Workspace.Bard-Konversationen können bereits seit einiger Zeit geteilt werden, um einem Kontakt Einblick in eine Unterhaltung mit Bard zu gewähren und diese selbst weiterzuführen. Und auch die Funktion, Bilder in den Chat zu laden, ist bereits länger verfügbar. Neu ist beides möglich: Die hochgeladenen Bilder sind auch in der geteilten Unterhaltung sichtbar. Man wolle damit den kreativen Prozess ankurbeln, wie Google im Change-Log schreibt. Zweitens kann Bard laut Google nun besser, respektive mehr E-Mails zusammenfassen. Daneben soll die KI auch besser interpretieren können, wenn man nach den letzten E-Mails in Workspace sucht. (win)