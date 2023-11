Microsofts Patch Tuesday wird 20

Im Oktober 2003 fasste Microsoft erstmals seine anstehenden Windows-Updates an einem bestimmten Tag, nämlich dem zweiten Dienstag im Monat, zusammen. Der Patch Tuesday war geboren. Die Idee dazu verkündete Bill Gate bereits 2002 in einem internen Memo , in dem er die Trustworthy Computing Initiative ankündigte: "Jede Woche gibt es Berichte über neu entdeckte Sicherheitsprobleme in allen Arten von Software … Unsere Reaktionsfähigkeit ist beispiellos – aber als Branchenführer können und müssen wir es besser machen. … Wir müssen dafür sorgen, dass die Kunden automatisch in den Genuss dieser Lösungen kommen." In einem Blogpost blickt John Cable, Vice President for Program Management and Windows Servicing and Delivery bei Microsoft , auf 20 Jahre Patch Tuesday zurück. So zählt er etwa weitere Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Information auf, darunter das mit Windows 8 eingeführte Secure Boot sowie die mit Windows 10 erstmals ausführlich erscheinenden Release Notes, die offiziell Windows Update History Pages heissen.