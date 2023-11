Microsoft liefert Workaround für Blue Screens auf Windows-Server-2022-VMs

Microsoft hat ein Problem im Zusammenhang mit virtualisierten Windows-Server-2022 -Systemen bestätigt, das unter Vmware ESXi für Blue Screens und Boot-Fehler sorgt. Laut einem Bericht von "Bleeping Computer" melden Administratoren via Twitter oder Microsoft-Forum, dass sich das Fehlverhalten nach dem Einspielen des kumulativen Oktober-Updates mit der Kennung KB5031364 bemerkbar macht.Microsoft hat mittlerweile bestätigt , dass die Problem ausschliesslich im Zusammenhang mit der Vmware-Software nach dem Einspielen des letzten kumulativen Updates auftreten. Die betreffenden VMs würden Startversuche mit einem Blue Screen und der Fehlermeldung PNP DETECTED FATAL ERROR quittieren. Auch soll das Problem nur bei der Verwendung einer bestimmten Konfiguration auftreten, die einen physischen AMD-Epyc-Prozessor voraussetzt. Dazu muss in Vmware die Option "IOMMU für das Gast-Betriebssystem" aktiviert und in Windows Server 2022 die Einstellungen virtualisierungsbasierte Sicherheit sowie System Guard Secure Lanuch aktiviert sein.Um das Problem temporär zu umschiffen, lässt sich laut Microsoft die IOMMU-Option deaktivieren. Ausserdem sollen sich die VMs Anwendermeldungen zufolge auch durch die Deinstallation des besagten Windows-Updates wieder in Betrieb nehmen lassen. (rd)