Doppel-Foldables in den Startlöchern

Immer mehr Hersteller haben mittlerweile ein Foldable im Portfolio, doch obwohl die Geschichte der faltbaren Smartphones noch jung ist, plant Huawei bereits den nächsten Knüller, wie "Trendforce" schreibt . Der chinesische Hersteller launcht dem Bericht zufolge noch im kommenden Jahr zwei neue Smartphones mit zweifach faltbarem Bildschirm. Das bedeutet, dass der Touchscreen an zwei Stellen gefaltet werden kann und somit bis zu drei Inhalte gleichzeitig dargestellt werden könnten. Samsung hat bereits ein solches Konzept präsentiert (Bild), hat sich jedoch bisher nicht zu Plänen über eine allfällige Serienproduktion geäussert. Weitere Details zur Dreifach-Faltung von Huawei sind dem Bericht nicht zu entnehmen. Dafür ist die Rede davon, dass Huawei auch günstigere Foldables in Planung hat.Wie es weiter heisst, sind Foldables im rückläufigen Smartphone-Markt ein neuer Hoffnungsträger geworden. Im Gegensatz zu den allgemeinen Absatzzahlen sind die Verkaufszahlen von Foldables im Aufwind. Dies bewegt die Hersteller dazu, dieses Segment weiter zu bedienen, sodass in den jüngsten drei Monaten 13 neue Modelle mit faltbarem Display auf den Markt eingeführt wurden. Während diese Modelle jedoch alle im obersten Preisssegment angesiedelt sind, sind nebst Huawei auch andere Hersteller bestrebt, den Preis für diese Produktkategorie zu senken. Nur so könne die komplette Marktdurchdringung erzielt werden. (dok)