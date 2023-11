Sicherheitslücken in 34 Windows-Treibern - bisher nur 2 gepatcht

Microsoft, Nvidia AMD oder Samsung : Sicherheitsforscher der VMware Threat Analysis Unit haben in insgesamt 34 Windows-Gerätetreibern (30 WDM- und 4 WDF-Treiber) auch namhafter Hersteller Schwachstellen gefunden. Über diese können Angreifer ihre Berechtigungen im System ausweiten. "Alle geben Nicht-Admin-Benutzern die volle Kontrolle über die Geräte. Durch Ausnutzung der anfälligen Treiber kann ein Angreifer ohne Systemprivilegien die Firmware löschen/verändern und/oder seine Privilegien erhöhen", schreiben die Forscher in einem Beitrag Zudem hat das Team eine Liste aller betroffenen Treiber veröffentlicht, die Teils in verschiedenen Versionen vorliegen. Insgesamt haben die Forscher 237 Hashes gefunden und die Schwachstellen anschliessend im April beziehungsweise Mai 2023 an jene Hersteller gemeldet, deren Treiber zu diesem Zeitpunkt valide Signaturen aufwiesen. Die Reaktion war jedoch enttäuschend. "Nur zwei Anbieter haben die Schwachstellen behoben", so die Sicherheitsexperten. Namentlich reagierten bisher AMD und Phoenix Technologies.