Google verteilt Chrome-Version 118 und schliesst 20 Sicherheitslücken

Google schliesst mit der jetzt veröffentlichten Stable-Version von Chrome 118 – 118.0.5993.70 für Mac sowie Linux und 118.0.5993.70/.71 für Windows – laut eigenen Angaben 20 extern gemeldete Sicherheitslücken, von denen der Anbieter eine als kritisch einstuft. Bei acht weiteren Lücken gibt Google ein mittleres Risiko an, bei fünf ein niedriges. Zu intern entdeckten Schwachstellen hält sich Google hingegen stets bedeckt. Alle sicherheitsrelevanten Neuerungen listet Google auf in seinem Release-Log auf.Zudem hat der Anbieter verschiedene Verbesserungen vor allem für Entwicklerwerkzeuge angekündigt. Eine Auflistung aller Neuerungen finden sich im offiziellen Developer-Blog Die Aktualisierung auf Version 118 können Nutzer manuell über den Punkt "Über Google Chrome" im Menü von Chrome anstossen. Die Windows-Version von Chrome 118 steht zudem per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (sta)