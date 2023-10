ChromeOS-Konkurrenz: Was wir über Windows 12 wissen

Windows 12 soll sich mitten in der Entwicklung befinden und sich offenbar grundlegend von der Philosophie der etablierten Windows-Betriebssysteme unterscheiden. Wie einem Bericht von "Windowslatest" zu entnehmen ist, soll das nächste Windows web-fokussiert und noch abhängiger von Cloud-Technologien sein als die bisherigen Ausführungen. Das Herzstück des abgespeckten Betriebssystems sollen laut dem Bericht Edge und KI sein. Damit will man wohl in direkte Konkurrenz mit dem Leichtgewicht-Betriebssystem ChromeOS von Google treten. Nicht zuletzt wolle Microsoft den Bildungsmarkt anpeilen, für den ChromeOS ebenfalls beworben wird.Die Informationen stammen von Insidern und aus Job-Ausschreibungen, in denen Microsoft entsprechende Informationen durchscheinen lässt. Eines der Stelleninserate, das schon wieder offline ist, lässt gar darauf schliessen, dass schon 2024 mit der neuen Windows-Version zu rechnen ist.

Offenbar will man mit Windows 12 aber nicht die klassische Windows-Oberfläche in Rente schicken – Windows 12 soll sich wohl an bestimmte Märkte und damit vermutlich auch spezifische Gerätekategorien richten. So könnte eine Koexistenz mit einem Desktop-Windows geplant sein, ähnlich, wie es vor einigen Jahren mit Windows 10 und Windows 10X (für mobile Geräte) angedacht war. Letzteres scheiterte jedoch recht klar und erreichte nie die Marktreife ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (win)