Chrome soll Tabs automatisch organisieren

Googles Chrome-Team arbeitet an einem Feature namens Organize Tabs, das demnächst links oben im Browser neben der Tab-Suche zur Verfügung stehen soll. Die Neuerung ist als Ergänzung zur Tab-Gruppen-Funktionalität konzipiert und soll die Reihenfolge der Tabs intelligent umstellen und sie auf verschiedene passende Tab-Gruppen verteilen. Potenziell könnte daraus eine automatische Erstellung von Tab-Gruppen entstehen, wie X-User Leopeva64 postuliert . Eine ähnliche KI-gestützte Funktion bietet Microsoft bereits in Edge unter der Bezeichnung Group Similar Tabs an.Organize Tabs ist momentan in der Testphase und findet sich in einer frühen Variante im neuesten Canary Build von Chrome. Wann das Feature im Stable Channel erscheint, ist noch völlig unklar. Es könnte bei manchen Usern auch zu Bedenken führen, Tabs und deren Inhalte einer Google-KI zur Analyse zu überlassen. Eventuell kommt es gar nicht dazu, dass Organize Tabs jemals das Licht der öffentlichen Welt erblickt. (ubi)