Google stopft mit Chrome 119 zahlreiche Sicherheitslücken

Googles Chrome-Version 119 steht zur Verfügung. Mit ihr schliessen die Entwickler wieder einmal zahlreiche Schwachstellen. Insgesamt führt das Unternehmen im Release-Log 15 behobene Sicherheitslücken, 13 davon wurden von externen IT-Forschern gemeldet. Unter diesen befinden sich wiederum drei Lücken mit einer hohen Risikoeinstufung.CVE-2023-5480 lässt demnach beispielsweise eine "unangemessene Implementierung in Payments zu". Konkrete Angaben zu möglichen Auswirkungen der gefundenen Schwachstellen macht Google jedoch nicht. Wie gehabt listet das Unternehmen zudem keine über die eigenen Experten erkannten Bugs und Schwachstellen.Chrome führt das Update auf die aktuelle Version normalerweise automatisch durch. Dieses lässt sich aber auch manuell im Browser anstossen. In den Einstellungen gibt es eine entsprechende Option im Eintrag "Über Google Chrome".Die Windows-Version von Chrome 119 steht zudem per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (sta)